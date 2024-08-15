Мать участника СВО из Дрожжановского района поздравили с 75-летием

Фото предоставлено Гулией Фаизовой

Заместитель главы Дрожжановского района Татарстана Алексей Ярухин и глава Алешкин-Саплыкского сельского поселения Петр Артемьев поздравили с 75-летним юбилеем мать участника специальной военной операции из села Старое Дуваново Ираиду Нурину.

Ираида Степановна Нурина родилась и выросла в деревне Нижнеподлесные Шигали, в многодетной семье. Окончив семь классов, пошла работать в колхоз дояркой. За добросовестный труд трижды была занесена на доску почета, награждена медалями «Ветеран труда» и «Многодетная мать».

Вместе с супругом Василием они прожили 18 лет. У пары родилось пять детей, которых после смерти мужа женщина воспитывала самостоятельно. Один из ее сыновей, Николай, служит в зоне специальной военной операции. После армии он подписал контракт и вот уже более десяти лет является военнослужащим.

«С сыном по возможности созваниваемся. Как мать, конечно, очень переживаю за него, но долг есть долг. Он служит Родине, и я этим очень горжусь. Горжусь, что вырастила такого сына», — заявила Нурина.

Фото предоставлено Гулией Фаизовой

Алексей Ярухин и Петр Артемьев поблагодарили женщину за воспитание сына, пожелали ей крепкого здоровья, счастья, мира, добра и возвращения сына с победой.

С 1 августа граждане, заключившие контракт с Минобороны РФ в Татарстане, могут получить до 1,7 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с новым указом Президента России о федеральной выплате в 400 тыс. рублей военным, которые в указанный период заключат контракт для службы в зоне СВО (вместо 195 тыс. ранее).

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, а также премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону 117. Также можно обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, д. 1/40; тел. 8 (843) 221-44-52. Обратиться можно и по номеру 8 (800) 222-59-00.

Подготовлено при участии Гулии Фаизовой.