Мать пятерых детей из Куюков наградили медалью «Ана даны — Материнская слава»

Фото: Люция Сиразеева

За заслуги в воспитании детей и укреплении семейных ценностей мать пятерых детей из села Куюки Гузель Хуснуллину наградили медалью «Ана даны — Материнская слава». Торжественное вручение прошло в главном зале администрации во время отчетного заседания совета Пестречинского района. Награду передал заместитель председателя Госсовета РТ Марат Ахметов.

Семья Хуснуллиных переехала в Пестречинский район шесть лет назад из Альметьевска. Они живут в небольшом, но в уютном частном доме.

Ильнур и Гузель знакомы более 20 лет, стали мужем и женой в 2007 году. Она выросла единственным ребенком у своих родителей, а он воспитывался в семье из пятерых детей. Гузель было скучно одной, поэтому она, как и ее супруг, мечтала о большой семье. Но когда выходила замуж, она не предполагала, что станет многодетной мамой. Все произошло постепенно.

«В первую очередь я мама и жена, — отвечает Гузель на вопрос о том, где она работает. — Целыми днями за рулем, вожу детей на занятия, на кружки, в школу. По образованию являюсь бухгалтером. Но два года назад через Центр занятости отучилась на парикмахера-стилиста, зарегистрировалась как самозанятая, и в свободное время я парикмахер: либо принимаю клиенток у себя дома, либо сама к ним выезжаю. Муж работает механиком по газовому оборудованию», — рассказывает она.

Фото: Люция Сиразеева

Это верующая семья, которая живет по канонам ислама. Девочки Амира и Таира, как и мама, ходят в платках. Все дети учат Коран, сыновья Хаким и Ахмад даже за старательность получили денежный приз от мечети, где они занимаются, и заработали себе на велосипеды. Еще мальчики увлекаются плаванием, ходят в бассейн.

«Мало родить, нужно ведь еще воспитать из них хороших, порядочных людей, чтобы радовали не только нас, но и приносили пользу обществу. Мы с мужем смотрим в одну сторону, придерживаемся одного взгляда в воспитании, а вместе мы — сила. У нас нет разделения, что мама отвечает за то, а папа — за это, мы взаимозаменяем друг друга», — улыбается хозяйка очага.

Фото: Люция Сиразеева

Старшая дочь — 16-летняя Амира учится в Казани в медресе «Мухаммадия». Как и подобает первенцу, девушка очень спокойная, рассудительная, усидчивая, ответственная. В свободное от учебы время, хотя его остается совсем мало, с интересом изучает разные языки: арабский, английский, турецкий. В выходные помогает маме не только следить за младшими, но и легко может приготовить обед или ужин.

Второй по старшинству ребенок Гумар всегда был продвинутым, раньше других пошел в школу, в 11 лет поступил в престижное учебное заведение. Он второй год учится в Альметьевске в Татарско-турецком лицее-интернате. Мальчик говорит, что в лицее процесс обучения проходит по расписанию, но интересно. Ребятам предоставляют отдельное время для посещения кружков.

Фото: Люция Сиразеева

«Есть спорт-час, когда мы на выбор либо идем в качалку, либо играем в футбол, в волейбол», — немногословно Гумар рассказал о любимом занятии. Из предметов больше других ему нравится химия.

Младшие сыновья находятся на семейном обучении. После уроков заняты хобби. 10-летний Хаким хорошо рисует, чаще всего пейзажи, машины. 8-летний Ахмад вместе с братом делает из дерева разные фигурки, особенно удался танк.

Таира на правах самого младшего члена семьи может иногда позволить себе капризничать, но это бывает редко. Ее радует, когда рядом все братья и сестра, всегда вежлива и приветлива с гостями, которых ждет с нетерпением, заранее выбирает красивый наряд. Она любит ходить в детский сад, там же занимается гимнастикой. Даже если дети растут вместе, мама признается, все они — разные.

Фото: Люция Сиразеева

«Одинаковых людей нет, у всех свои характеры. Стараемся относиться к каждому с пониманием. Было сложно, когда родились первые двое детей, разница между ними была два года и четыре месяца. Сейчас стало намного проще, старшие смотрят за младшими. Чем больше детей, тем легче», — делает вывод Гузель.

«Ана даны – Материнская слава» – награда республиканского уровня, учреждена в 1999 году. Удостоенные медали жительницы республики также получают единовременную выплату. В 2018 году Раис Татарстана Рустам Минниханов увеличил размер денежного вознаграждения, о чем сообщал «Татар-информ».

22 ноября 2023 года Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому 2024-й в России станет Годом семьи. Как отмечалось в документе, решение принято для популяризации госполитики в сфере защиты семьи и сохранения традиционных ценностей. 7 февраля заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева сообщила, что в Татарстане утвержден план мероприятий.