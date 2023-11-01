«Говорил, что не заметил диагноз»: за справку водителю, задавившему ребенка, судят врача

Трагедия случилась в поселке Алексеевском 28 марта 2023 года

Фото: пресс-служба прокуратуры РТ

Близкие ребенка надеялись, что сегодня суд поставит точку в мучительном для семьи деле

Трагедия случилась в поселке Алексеевском 28 марта 2023 года. Эту историю «Татар-информ» рассказывал. Маленький Амир приехал в гости к бабушке. Ребенок вышел погулять на детскую площадку, взял с собой велосипед.

Когда с дороги вылетел Chevrolet, за рулем которого находился 56-летний житель Алексеевского. Дети постарше успели разбежаться, самый младший из них среагировать не успел. Несколько метров ребенка протащило под колесами иномарки, которая затем съехала в водоем. Амир скончался на месте, ему было 6 лет.

После гибели мальчика к делу подключились и Следственный комитет, и прокуратура. На водителя завели уголовное дело. Однако во время дальнейших разбирательств стало известно, что водительские права получать он вообще был не должен.

Оказалось, что мужчина психически нездоров – вместо колонии его отправили на принудительное лечение. После этого стали разбираться, как же с такими отклонениями он прошел медкомиссию и получил права.

Врач Алексеевской ЦРБ, по мнению следствия, выдал документ незаконно. Именно он и стал новым фигурантом уголовного дела, его обвинили в халатности Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Следствие вышло на врача, чья подпись стояла в медицинском заключении, на основании которого виновнику гибели мальчика выдали удостоверение в ГИБДД. Врач Алексеевской ЦРБ, по мнению следствия, выдал документ незаконно. Именно он и стал новым фигурантом уголовного дела, его обвинили в халатности.

Заседание в Алексеевском районном суде назначили на 10 утра. Обвиняемый – Музип Фаттахов – пришел на процесс с группой поддержки и адвокатом. От общения со СМИ он вежливо отказался, улыбаясь, бросил лишь фразу фразу: «Без комментариев».

Бабушка погибшего мальчика очень надеялась, что сегодня суд поставит точку в мучительном для семьи деле Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Бабушка погибшего мальчика не сразу смогла попасть в здание суда – она забыла паспорт. Женщина очень надеялась, что сегодня суд поставит точку в мучительном для семьи деле. Пока она возвращалась за паспортом, началось судебное заседание.

Судья Наталья Мишанина объявила о начале процесса и приступила к установлению личности подсудимого. Музип Фаттахов рассказал, что ему 63 года, он работает дерматовенерологом в Алексеевской ЦРБ. К административной ответственности, как, видимо, и к уголовной, ранее не привлекался.

Олег Рыков: «Отец мальчика обращался в правоохранительные органы, но Следственным комитетом было принято решение, что родители слишком поздно обратились за помощью» Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Адвокат: «Пять лет назад врач едва не стал фигурантом уголовного дела»

По словам адвоката стороны обвинения Олега Рыкова, пять лет назад врач едва не стал фигурантом уголовного дела. Тогда погиб трехлетний мальчик. Защитник рассказал, что к нему обратилась семья того самого ребенка.

«Они рассказали, что их сыну стало плохо, он начал задыхаться. Они вызвали скорую, но им предложили поехать навстречу на своей машине, чтобы было быстрее. В итоге они своим ходом добрались до больницы. Скорая же стояла во дворе, она даже не выезжала. Далее оказалось, что дежурного врача нет на месте. Дежурил тогда как раз Фаттахов. Когда он появился в больнице, начал реанимировать ребенка, мальчик умер. Отец мальчика обращался в правоохранительные органы, но Следственным комитетом было принято решение, что родители слишком поздно обратились за помощью», – поделился Олег Рыков.

Адвокат добавил, что добиться тогда возбуждения уголовного дела родители мальчика так и не смогли.

Светлана Симонова: «Я рассчитывала, конечно, что поставят точку в этом деле, но видимо, это еще надолго затянется» Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

«Детская площадка не место для детей, получается»

Приступить к рассмотрению дела по существу суду сегодня не удалось. Судья объяснила, что дело водителя, который сбил насмерть Амира, находилось в ее же производстве.

«4 октября по итогам рассмотрения данного уголовного дела было вынесено постановление о применении в отношении водителя принудительных мер медицинского характера», – заявила Наталья Мишанина.

В связи с этим судья заявила самоотвод, объяснив, что уже дала оценку обстоятельствам, в которых сейчас обвиняется Фаттахов. Она уже установила, что у водителя имелись медицинские противопоказания к управлению транспортными средствами.

Стороны защиты и обвинения согласились с вышесказанным. Судья удалилась в совещательную комнату, после чего вынесла решение о самоотводе и переносе судебного заседания. Ожидавшая в это время в коридоре суда бабушка Амира Светлана Симонова расплакалась, узнав, что процесс так и не начался.

«Я рассчитывала, конечно, что поставят точку в этом деле, но, видимо, это еще надолго затянется. Я считаю, что виноват и водитель, ведь он знал о своем заболевании, но сел за руль. А врач виноват, что выдал ему справку. Это больше не должно продолжаться. Детская площадка не место для детей, получается. Сколько таких водителей еще у нас по селу? Что, оглядываться теперь постоянно?» – сквозь слезы говорила женщина.

Светлана рассказала, что дочь с зятем и тремя своими детьми приезжали к ней в гости из Казани почти каждые выходные Фото: из семейного архива Симоновых

«Бабулечка, когда же лето придет, я к вам на все лето приеду»

Светлана рассказала, что дочь с зятем и тремя своими детьми приезжали к ней в гости из Казани почти каждые выходные. Так было и в тот день.

«Летом они и подольше приезжают. Сами видите – тут свободно, площадка рядом. И друзей у Амира много было. Он как домой сюда приезжал, всегда ждал лета: “Бабулечка, когда же лето придет, я к вам на все лето приеду”», – еще сильнее заплакала бабушка мальчика.

Та самая детская площадка находится через дорогу от дома – ее видно из окна Фото: Елена Фенина / «Татар-информ»

Та самая детская площадка находится через дорогу от дома – ее видно из окна. Тем не менее бабушка выходила на улицу с внуком.

«В тот день мы были вместе, сначала дочка с коляской гуляла, потом мы с ней поменялись. Я вышла, внучка уснула, я просто повезла ее домой, чтобы оставить коляску, а дочка уже...» – закончить фразу она не смогла.

Амир был средним ребенком, в семье растут еще две дочки. Осенью мальчику должно было исполниться семь лет, он очень ждал своей первой школьной линейки.

Амир был средним ребенком, в семье растут еще две дочки Фото: из семейного архива Симоновых

Бабушка Амира надеется, что врача хотя бы отстранят от работы. В то, что он может отправиться за решетку, ей верится с трудом.

«Справку выдали, чтобы он перестал их донимать»

Адвокат семьи поделился деталями. Он рассказал, что обвиняемый являлся председателем врачебной комиссии и выдал заключение о том, что претендент на права не имеет заболеваний, которые противопоказаны для вождения автомобилем.

«Это могут быть различные заболевания: офтальмологические, психиатрические, неврологические и другие. Врач в совокупности всех представленных документов, как председатель врачебной комиссии, дает соответствующее заключение. После этого человек идет в ГИБДД и оформляет удостоверение. Изначально в первых показаниях, данных Фатаховым 29 марта, он указывал, что, по всей видимости, просмотрел, что у водителя было заболевание, препятствующее управлению транспортным средством», – рассказал адвокат.

Адвокат поделился, что водитель, незаконно получивший права, вел себя в больнице агрессивно и жаловался на отсутствие нужных для медкомиссии врачей Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Во время проведения следственных действий вскрылся ряд существенных нарушений как со стороны обвиняемого врача, так и его коллег. Эти нарушения связаны с несоблюдением приказов минздравов Татарстана и России, добавил защитник.

«Он нарушил свои должностные инструкции. Он знал, что психиатра и невролога не было на месте и за них подпись ставит медсестра. Все это в совокупности привело к таким трагическим последствиям. Я считаю, что это последствия действий не только Фаттахова, но и ряда других врачей либо работников медучреждения, которые фактически совершили должностной подлог и превысили свои должностные полномочия», – объяснил Рыков.

Адвокат поделился, что водитель, незаконно получивший права, вел себя в больнице агрессивно и жаловался на отсутствие нужных для медкомиссии врачей.

«Люди пошли ему навстречу, чтобы он перестал их донимать. Я думаю, если бы все соблюдали свои должностные обязанности, приказы, то данной трагедии бы не произошло», – заключил адвокат.

Детскую площадку, на которой погиб Амир, восстановили после наезда неадекватного водителя. О случившемся здесь напоминают лишь несколько «лежачих полицейских», которые там установили после трагедии.