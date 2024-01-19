Мать погибшего на СВО бойца сплотила свое село, чтобы вместе плести маскировочные сети

Надежда Турова потеряла сына – он погиб на СВО. Но женщина не отчаялась и не сидит сложа руки – она организовала в своем родном селе сбор гуманитарной помощи, шьет с односельчанами защитные сети и делает окопные свечи.

Фото: © Андрей Зиньков

В селе Демидовка Алькеевского района всего 38 домов. Живут здесь в основном пенсионеры. Они и занимаются сбором помощи для бойцов. С начала СВО под руководством благочинного Алькеевского округа протоиерея Андрея Зинькова жители села встали на прифронтовые рельсы. Поддержала его Надежда Турова, которая сплотила сельчан и организовала в местном сельском клубе плетение маскировочных сетей.

Фото: © Андрей Зиньков

«До обеда мы все собираемся и плетем сети, а после обеда идем домой и там каждый делает окопные свечи. Также мы делаем домашние заготовки из сухофруктов, заготавливаем орехи, делаем витаминное пюре – все это отправляем для военнослужащих», – рассказала женщина.

Фото: © Андрей Зиньков

Сын Надежды Туровой, Иван, был мобилизован в октябре прошлого года. Один раз он успел приехать в отпуск, увидеться с семьей, а 29 июля он погиб в бою. У героя осталось трое сыновей. Мужчину посмертно наградили орденом Мужества. После его гибели на фронт в качестве добровольца отправился его младший брат, Ефим. Дома его ждут родители, супруга и двое сыновей.