Мать подростка, стрелявшего по окнам в казанском ЖК «МЧС», привлекли к ответственности

В Казани полицейские привлекли к ответственности мать подростка, который накануне стрелял по окнам с балкона одного из домов в ЖК «МЧС» в Казани.

Напомним, что обеспокоенные жители ЖК взяли видео со стрельбой с камер видеонаблюдения, которые расположены на соседнем доме, и планировали передать его полицейским.

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе МВД по РТ, полицейские установили квартиру, а также личность стрелявшего. Им оказался 16-летний парень. По данным правоохранительных органов, он предположительно стрелял из пневматического пистолета.

На мать подростка составили административный материал по статье «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних» и направили в комиссию по делам несовершеннолетних для принятия решения.

«Татар-информ» рассказывал, что в казанском в ЖК «МЧС» житель одного из домов ночью стрелял по соседним окнам. Ранее в социальных сетях появлялось другое видео, на котором, предположительно, этот же молодой человек, вылезал из балконного окна квартиры, а после ему помогли забраться назад.