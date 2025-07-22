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Происшествия 22 июля 2025 12:28

Полиция ищет парня, стрелявшего по окнам соседних домов в казанском ЖК «МЧС»

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В казанском в ЖК «МЧС» житель одного из домов ночью стрелял по соседним окнам. Обеспокоенные жители ЖК взяли видео со стрельбой с камер видеонаблюдения, которые расположены на соседнем доме, и планируют передать его полицейским.

Ранее в социальных сетях появлялось другое видео, на котором, предположительно, этот же молодой человек, вылезал из балконного окна квартиры, а после ему помогли забраться назад.

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе МВД России, парень предположительно стрелял из пневматического пистолета.

«По данному факту сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лица, причастного к данному происшествию. Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», – сообщили в ведомстве.

Как стало известно «Татар-информу», жители квартир, где в результате стрельбы разбились окна, будут обращаться в полицию.

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