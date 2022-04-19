Мать оставила младенца раздетым на улице в Казани, потому что ушла за алкоголем в ларек

Накануне около одиннадцати вечера в отдел полиции «Авиастроительный» сообщили о том, что в одном из дворов на Белинского найден плачущий ребенок.

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе УМВД России по Казани, ребенок был без головного убора и обуви в переноске. На место выехали сотрудники ППС, а также медики скорой помощи. Ребенок госпитализировали в 18-ю городскую больницу. В настоящее время, по информации пресс-службы УМВД России по Казани, его состояние удовлетворительное.

Как стало известно агентству, мама рассказала, что ушла ненадолго в соседний ларек за алкоголем, оставив ребенка на скамейке. Так ли это на самом деле было, проверят полицейские. Выяснилось, что мама на шестом месяце беременности.

Как сообщили в полиции, женщину поставили на профилактический учет в инспекцию по делам несовершеннолетних. В отношении нее составлен административный материал по статье о неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.

«Сотрудники полиции направили всем субъектам профилактики информацию о случившемся, чтобы семья была взята на контроль», – объяснили в пресс-службе УМВД России по Казани.

Как сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев, по данному факту прокуратура Казани начала проверку.

«В случае выявления нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования. Кроме того, на контроль в прокуратуре взяты ход и результаты доследственной проверки по факту случившегося», – прокомментировал Галиев.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Казани пьяная мать оставила раздетого младенца на улице.

