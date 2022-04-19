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Происшествия
19 апреля 2022  11:14
Полина Шевчук

Следком начал проверку после того, как в Казани мать оставила раздетого младенца на улице

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В СМИ появилась информация, что в Казани на улице Белинского пьяная женщина оставила 10-месячную девочку на улице. Отмечается, что на младенце не было шапки и обуви, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

Прихожие занесли малышку в магазин. Через некоторое время за ней вернулась мать.

«По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан проводится доследственная проверка. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего», – пояснил Шептицкий.
 

#пьяная девушка #следком рт #оставила ребенка
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