Следком начал проверку после того, как в Казани мать оставила раздетого младенца на улице

В СМИ появилась информация, что в Казани на улице Белинского пьяная женщина оставила 10-месячную девочку на улице. Отмечается, что на младенце не было шапки и обуви, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

Прихожие занесли малышку в магазин. Через некоторое время за ней вернулась мать.

«По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан проводится доследственная проверка. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего», – пояснил Шептицкий.

