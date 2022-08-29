«Я не спала от страха всю ночь»: как в Казани искали пропавшую девочку из Красноярска

Этим утром за историей 15-летней девочки из Красноярска следили многие жители Казани. Накануне она ушла оттуда, где они снимали жилье, и исчезла. Поиски ребенка велись почти сутки, пока стражам порядка не сообщили, что она находится в парке «Урам». История со счастливым финалом – в репортаже «Татар-информа».

Приехала из Красноярска в Казань на фестиваль танцев

Ориентировка на 15-летнюю школьницу из Красноярска появилась накануне в официальном аккаунте поискового отряда «ЛизаАлерт» в соцсетях. В сообщении говорилось, что пропала она 28 августа. Девочка ростом в 155 см, худенькая, с карими глазами, была одета в розовую футболку, шорты кораллового цвета, на голове – белая вязаная шапочка. Волонтеры обратились к жителям Казани с просьбой помочь в поисках девочки или сообщить о ней хоть что-то.

Информацию о пропаже ребенка «Татар-информу» подтвердили в пресс-службе МВД по РТ. Как стало известно агентству от источника, девочка вместе с мамой приехала в Казань из Красноярска на танцевальный фестиваль. Они поселились на территории одного из местных лагерей. Накануне школьница выбежала за территорию лагеря и пропала.

«По камерам видеонаблюдения мы увидели, как она куда-то торопилась. Мы так поняли, что она хотела попасть в парк на праздник и ее кто-то ждал на выходе», – рассказала «Татар-информу» сотрудница лагеря.

Девочка вместе с мамой приехала в Казань из Красноярска на танцевальный фестиваль. Они поселились на территории одного из местных лагерей Фото: © Елена Саляхова / «Татар-информ»

В пресс-службе Министерства молодежи РТ уточнили, что мама с девочкой жили в одной комнате. В самом лагере смены закончились еще 13 августа, семья заехала на его территорию как туристы из Красноярска на платной основе.

Прочесывали лес и округу всю ночь

Активные поиски девочки начались сразу после того, как ее мать заявила о том, что она исчезла. Вместе с полицейскими волонтеры поискового отряда прочесывали лес и округу всю ночь. Все понимали, что девочка совсем не знает местность, вокруг лагеря лес, ушла она без телефона – произойти с ней могло все, что угодно. Переживали все – сотрудники лагеря, его другие постояльцы, за поисками ребенка в соцсетях следили неравнодушные жители Казани.

Чудо случилось сегодня рано утром – по указанному в ориентировке номеру позвонили очевидцы и сообщили, что похожую девочку заметили в парке «Урам». Вместе с матерью стражи порядка и волонтеры поискового отряда выехали по указанному адресу.

Девочку заметили сегодня утром в парке «Урам» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Звонок поступил отряду "ЛизаАлерт". Мы сразу же отправились в парк и увидели, что девочка действительно там. Она пробыла там всю ночь. Медики осмотрели ребенка и передали матери. С ней все в порядке», – рассказал собственный источник агентства.

Как девочка оказалась в парке, как она смогла пешком пройти 20 км, остается только догадываться. Опасаясь заблудиться в темноте, девочка не стала возвращаться в лагерь и осталась ночевать в парке. Сама школьница рассказывать подробности события не стала. Было видно, что после проведенной в одиночестве в незнакомом городе ночи ребенок растерян и напуган.

«Вот насколько нужно любить брейк-данс»

Минувшую ночь мать девочки запомнит на всю жизнь. По ее словам, такое в их семье произошло впервые. Рассказывая «Татар-информу» подробности случившегося, женщина едва сдерживала слезы. Она поблагодарила всех, кто принимал участие в поисках ее дочери. Особенно тех, кто не прошел мимо одинокого ребенка в парке и сообщил о нем в поисковый отряд и полицию.

«Вы не представляете, насколько это страшно. Я не спала всю ночь. Где мы только не были! Слава Богу, что ей на пути никто не попался. Слава Богу, что моя дочь жива и здорова», – делилась впечатлениями в беседе с корреспондентом агентства мать девочки.

В эти дни в парке «Урам» проходил финал турнира по брейкингу и уличному искусству COMBOnation – девочка очень хотела побывать на соревнованиях Фото: сообщество COMBOnation во «ВКонтакте»

Как оказалось, в Красноярске школьница – одна из лучших спортсменок. Девочка занимается брейк-дансом – именно это стало причиной визита их с мамой в Казань. Здесь с 25 по 28 августа в парке «Урам» проходил финал турнира по брейкингу и уличному искусству COMBOnation – девочка хотела побывать на соревнованиях и поболеть за любимые команды. Когда настал решающий день турнира, юная спортсменка решила сама добраться до парка во что бы то ни стало.

«Вот насколько нужно любить брейк-данс, чтобы преодолеть такой путь», – заключила мать красноярской школьницы.

Фото на анонсе: группа поискового отряда «ЛизаАлерт» во «ВКонтакте»