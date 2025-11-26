Мать фигуристки Костылевой посетила комиссия по делам несовершеннолетних

Фото: "Ангелы Плющенко"

Ирина Костылева мать 14-летней фигуристки Елены Костылевой, которая занимается в академии «Ангелы Плющенко», рассказала, что ее посетила комиссия по делам несовершеннолетних Одинцовского городского округа Московской области и вручила постановление. Об этом Костылева-старшая сообщила у себя в телеграм-канале.

Комиссия постановила «признать виновной Костылеву И. А. в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 5.35 ч. 1 КоАП РФ, назначить административное наказание в виде предупреждения» за ранее отправленное обращение-жалобу Евгения Плющенко.

При этом Костылева утверждает, что заседание состоялось без ее присутствия, хотя на тот момент (21 августа 2025 года) она и ее дочь находились на территории посёлка Молоденово в Одинцовском районе Московской области (где находится академия «Ангелы Плющенко»). В своем обращении Ирина Костылева заявила, что готова предоставить подтверждающие видеоматериалы в тот день с тренировки из соцсетей дочери и некоего журналиста Жукова автора канала «Лапидарность».

Напомним, Костылеву старшую обвиняли в жестоком обращении к дочери. По мнению Ирины Костылевой, ее дочь Елена пренебрегает режимом (ест шоколад) и не достаточно выкладывается во время тренировочного процесса, что может помешать ей добиться высоких результатов. А академия «Ангелы Плющенко» ей в этом способствуют. Также мать 14-летней фигуристки была раздосадована из-за того, что ее не оповестили о заседании, постановление по которому она получила.

«По этим критериям, по которым меня осудили, надо судить всех родителей фигуристов. Я думаю, не только фигуристов, так как "жрать" ночью – это вредно. Тем более шоколад. Изображать трудовую деятельность и ничего не делать – это плохо. И потом ругать вот за всё вот это… Это выполнять свои прямые родительские обязанности, воспитывать ребёнка!» – написала Костылева-старшая.

Также мать фигуристки недоумевала, что копию постановления ей вручили лишь накануне, 25 ноября 2025 года, хотя оно было зарегистрировано от 21 августа 2025 года. При этом сроки обжалования документа составляли 10 дней, а прошло уже 3 месяца.

«Надо идти в суд. Что это за беспредел?» – заключила Костылева-старшая в своём телеграм-канале.