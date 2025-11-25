Плющенко подал жалобу на мать Костылевой за жестокое обращение с дочерью

Фото: "Ангелы Плющенко"

Двукратный олимпийский чемпион и руководитель Академии фигурного катания «Ангелы Плющенко» Евгений Плющенко подал жалобу в отношении одной из родительниц своей подопечной Елены Костылевой за жестокое обращение с дочерью и за иные правонарушения его академии. Об этом олимпийский чемпион написал у себя в телеграм-канале. В сообщении Плющенко было зафиксировано и оглашено порядка шести нарушений, к которым прибегла за все время Ирина Костылева.

Известно, что Костылева-старшая была удалена с тренировочной арены. Список ее правонарушений тянет на серьезные последствия: систематическое нарушение правопорядка, жестокое обращение с собственным ребенком, выбегание на лед с ценными «дилетантскими» указаниями, съемка несовершеннолетних спортсменов академии из кафе и выкладывание тренировочного процесса, оскорбление, мат и угрозы в отношении сына Плющенко и других детей академии, систематическая ложь про штаб академии и непосредственно Евгения Плющенко в своих социальных каналах.

Плющенко отметил, что у него есть все фото- и видеоматериалы, которые могут послужить доказательством, в том числе расписка от нарушительницы, написанная ей собственноручно месяц назад, о том, что она не будет публиковать негативную информацию у себя в соцсетях о деятельности академии «Ангелы Плющенко». Как оказалось позднее, своих слов Ирина Костылева не сдержала. Это и послужило поводом к тому, что Плющенко пришлось пойти на крайние меры.

«Боюсь даже представить, какой шок испытает общественность, увидев эти материалы», – написал Плющенко в контексте своего обращения.

Елене Костылевой 14 лет, она является спортсменкой академии «Ангелы Плющенко» и чемпионкой России среди юниоров.