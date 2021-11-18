Мать челнинки Агины Алтынбаевой отказалась брать опекунство над внуками

Мать скандально известной жительницы Челнов Агины Алтынбаевой отказалась взять под опеку внуков, после того, как ее дочь поместили в лечебницу для проведения психиатрической экспертизы.

Как стало известно ИА «Татар-информ» из собственного источника, старших детей Агины поместят в детский дом в Челнах. Младшего сына перевезут в учреждение в другой город, так как он по возрасту не подходит для детдома, где будут находиться его старшие братья.

Направление на экспертизу сама Агина Алтынбаева приняла спокойно.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Набережночелнинский городской суд вынес решение положить Агину Алтынбаеву в психиатрическую больницу на экспертизу. Челнинка обжаловала решение городского суда, однако Верховный суд Татарстана оставил его без изменений.

