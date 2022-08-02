«Мастеровой двор Елабуги» соберет 26 умельцев из разных городов России

В Елабуге состоится «Мастеровой двор города Елабуги», который станет визитной карточкой XV Всероссийской Спасской ярмарки.

На площади Ленина расположатся 26 мастеров из Петрозаводска, Оренбурга, Ульяновска, Ижевска, Нижнего Тагила, Кирова, Чайковского, Казани, Нижнекамска, Набережных Челнов, Елабуги, с. Кубачи (Дагестан), с. Алнаши (Удмуртия).

Посетители «Мастерового двора» познакомятся с 18 видами декоративно-прикладного искусства и народных промыслов: кожевенным ремеслом, художественной лаковой росписью посуды, кубачинским ювелирным делом, лепкой и росписью дымковской игрушки, лоскутным шитьем и другими.

«Приятно оказаться в Елабуге и среди представителей других промыслов, имеющих свою богатейшую историю, и представлять ремесло из родного села. Кубачи очень древнее поселение, история и культура которого ведет начало еще с первого тысячелетия до нашей эры. Наши ювелирные работы хранятся в разных музеях мира, в том числе в Лувре и Эрмитаже. Если сейчас мы изготавливаем в основном предметы быта, то раньше мы создавали кольчуги для полководцев. В этой технике выполнен даже рогатый шлем Александра Македонского», – рассказал ювелир из Дагестана Хидриильяс Ахметов.

Умельцы не просто расскажут о секретах своего мастерства, но и предложат всем желающим различные мастер-классы.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Всероссийская Спасская ярмарка пройдет в Елабуге с 5 по 7 августа. Событие развернется на трех крупных площадках города.