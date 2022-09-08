«Мастер тактики»: Британцы одобрили ультиматум Путина о поставках газа и нефти

Принципиальная позиция Президента России Владимира Путина в вопросах поставок газа и нефти в страны Евросоюза произвела большое впечатление на читателей британской газеты Daily Mail. Комментаторы назвали его настоящим лидером и мастером тактики.

Один из читателей британского издания отметил, что ни у кого на Западе недостаточно интеллектуальных способностей, чтобы «перехитрить» главу российского государства. «Путин — мастер тактики, и прежде чем вступать с ним в ссору, вы должны очень четко понимать, какие карты у вас на руках. Пока что с каждым днем для Европы все хуже», — приводит РИА Новости перевод комментариев читателей.

Другой пользователь отметил, что Запад и НАТО «обращались с Россией как с грязью», игнорируя просьбы не подходить вплотную к ее границам. «Но их вырвали из грез. Нравится он вам или нет, но Путин — гигант по сравнению с пигмеями: Байденом, Шольцем и Трасс!» — подчеркнули читатели Daily Mail.

Напомним, страны G7 активно обсуждают возможность установления потолка цен на газ и нефть из России. Накануне, выступая на ВЭФ, Путин предупредил, что Москва может прекратить поставки топлива тем странам, власти которых будут нарушать договоренности по подписанным контрактам.