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Мастер-классы, своп и лекция о моде: в Казани пройдет экопраздник «Зеленая система»
Сегодня, 22 октября, жители столицы Татарстана могут посетить экологический праздник «Зеленая система». Гостей мероприятия ждет своп, лекция о моде, мастер-классы и игры, сообщается в группе «Экологично» в социальной сети «ВКонтакте».
Пришедшие получат возможность приобрести экологические товары и обменяться книгами, игрушками и одеждой (разумеется, она должна быть чистой).
Будет организована зона сбора вторсырья, где волонтеры станут принимать макулатуру, диски, блистеры от лекарств, зубные щетки, пластиковые карты и ряд других видов мусора.
Кроме того, посетителям расскажут об общественном компостере и покажут ведро для сбора органических отходов в домашних условиях. В экодворе им продемонстрируют, чем можно заменить одноразовые товары.
Для животных, содержащихся в приютах, благотворительная организация «Лапа» будет собирать корм, древесный наполнитель, ошейники, миски и шерстяные одеяла.
Экопраздник состоится в культурном центре «Московский» (ул. Академика Королева, 47). Он продлится с 12.00 до 14.30.
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