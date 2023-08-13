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На экопразднике «Зеленая система» для казанцев проведут игры, мастер-классы и лекции
20 августа в Казани отметят экологический праздник «Зеленая система». Жители и гости города смогут на нем присоединиться к различным тематическим играм, мастер-классам, а также послушать лекции от экспертов и сдать вторсырье на переработку, передает пресс-служба городской мэрии со ссылкой на организаторов.
На празднике организуют фримаркет – его участники получат возможность обменяться одеждой, обувью, украшениями, игрушками, разными мелочами, растениями и книгами.
Подчеркивается, что вещи для обмена должны быть чистыми и в хорошем состоянии, а растения – здоровыми. Если речь идет об обмене едой, то у всех продуктов должны быть в норме сроки годности.
Помимо этого экоактивисты примут у горожан макулатуру и редкие виды вторсырья на переработку, а также проведут благотворительный сбор в пользу приюта для животных.
Праздник будет проходить во дворе по ул.Кави Наджми, 8а с 14.00 до 19.00.
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