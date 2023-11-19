Маштакова: Необоснованно большие зарплаты приведут к обвалу рынка

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Сохранение необоснованно высокого уровня заработных плат в конце концов приведет к обвалу рынка. Об этом заявила член общественного Совета по вопросам кадровой политики при Раисе РТ Галина Маштакова в программе «Интервью без галстука» на телеканале «Татарстан 24».

В связи с этим эксперт сослалась на опыт финансового кризиса 2008 года. При повторении такого сценария, по ее мнению, лжеспециалисты с недостаточными компетенциями останутся «у разбитого корыта».

«Сейчас может случиться то же самое. Мы перегреем уровень рынка заработных плат, сотрудники начнут получать больше, но это съест финансовую подушку самих предприятий. Руководство не будет вкладываться в модернизацию, в смену оборудования, в технологию», — подчеркнула она.

«Рано или поздно <…> финансовая подушка просто иссякнет, и предприятия обанкротятся. Я надеюсь, что такого итога не будет, потому что мы этот урок уже получили. <…> Пока мы наращиваем производительность, нужно найти дополнительные ресурсы, которые нам помогут заполнить все вакантные места и выйти на тот уровень объема производства, который запланирован», — добавила специалист.

При этом на замечание ведущего, что средние зарплаты на рынке составляют от 30 до 40 тыс. рублей, Маштакова возразила, что средний уровень зарплаты по Татарстану превышает 50 тыс. рублей. «На сегодняшний день найти даже низкоквалифицированного специалиста на 35 тысяч становится нереальной историей», — уверена она.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что представители поколения Z, рожденного в 2000-х годах, чаще всего не хотят работать на производстве.

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