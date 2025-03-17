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Общество 17 марта 2025 11:13

В Казани в этом году заменят почти полтысячи лифтов

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В Казани в этом году заменят почти полтысячи лифтов
Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

В столице Татарстана в рамках программы капитального ремонта в 2025 году заменят 459 лифтов в 141 доме. Об этом на деловом понедельнике в мэрии сообщил председатель Комитета жилищно-коммунального хозяйства исполкома города Василий Лысачкин.

«Замена лифтового оборудования влечет за собой использование значительной части бюджета программы, а именно: в 2024 году было 18,7%, в 2025-м – уже 40% денежных средств капремонта в сегодняшних ценах. Но эту работу выполнять необходимо, так как своевременное обновление оборудования гарантирует безопасность наших граждан», – отметил он.

По словам Лысачкина, работы по замене лифтов должны быть завершены в третьем квартале этого года. Подрядчиком выступает компания «Лифтстрой». В среднем замена одного лифта занимает до трех недель. На данный момент работы уже начались в 20 домах, а в двух домах проведены государственные комиссии.

«В этом году 40% сметы уйдет на замену лифтов. В основном это Азино, которое активно строилось в начале 90-х годов. 25 лет прошло, это предельный срок эксплуатации и продления эксплуатации шахт, всех механизмов лифта, поэтому в этом году мы массово меняем лифты именно в Азино. И сделаем в этом году в три раза больше, чем в прошлом, – 459 лифтов», – подытожил мэр Казани Ильсур Метшин.

#капремонт #ремонт лифтов #Деловой понедельник
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