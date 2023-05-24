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Массовое ДТП в одном из дворов Казани попало на видео
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В распоряжении «Татар-информа» оказалось видео ночного инцидента на улице Адоратского. На кадрах видно, как водитель рассекает между автомобилями, которые стоят во дворе.
Ранее «Татар-информ» рассказал, что во дворе дома 1Б на улице Адоратского водитель автомобиля «Лада Гранта» протаранил 7 автомобилей. Правоохранителям удалось задержать нарушителя. Виновник аварии был трезв.
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