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Руc Тат
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Происшествия 24 мая 2023 11:01

Массовое ДТП в одном из дворов Казани попало на видео

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В распоряжении «Татар-информа» оказалось видео ночного инцидента на улице Адоратского. На кадрах видно, как водитель рассекает между автомобилями, которые стоят во дворе.

Ранее «Татар-информ» рассказал, что во дворе дома 1Б на улице Адоратского водитель автомобиля «Лада Гранта» протаранил 7 автомобилей. Правоохранителям удалось задержать нарушителя. Виновник аварии был трезв.

#массовое ДТП #Казань
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