Массовое ДТП в одном из дворов Казани попало на видео

В распоряжении «Татар-информа» оказалось видео ночного инцидента на улице Адоратского. На кадрах видно, как водитель рассекает между автомобилями, которые стоят во дворе.

Ранее «Татар-информ» рассказал, что во дворе дома 1Б на улице Адоратского водитель автомобиля «Лада Гранта» протаранил 7 автомобилей. Правоохранителям удалось задержать нарушителя. Виновник аварии был трезв.