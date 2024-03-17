Масленичные гуляния стартовали в Казани у стадиона «Ак Барс Арена»

Республиканский праздник славянской культуры «Широкая Масленица – 2024» стартовал в Казани на площадке перед стадионом «Ак Барс Арена». Гости и жители города могут принять участие в традиционных народных забавах и поесть блины.

На входе их встречают аниматоры, с которыми можно сделать памятное фото, узнать, где расположены различные конкурсы и активности.

В центре площадки установили круговую сцену, на которой выступают творческие коллективы Татарстана. Вокруг нее расположились фудкорт и ярмарочные стенды с сувенирной продукцией ручной работы.

Так, одной из участниц ярмарки стала Елена Емелина. Она привезла на площадку шали, пледы, головные уборы и свитера, связанные вручную крючком. «Я регулярно участвую в различных ярмарках на Каравонах, новогодних мероприятиях и прочих праздниках. Сегодня вот впервые на празднике в честь выборов и Масленицы», — поделилась она с «Татар-информом».

По краям площадки гости праздника могут принять участие в разнообразных конкурсах, мастер-классах и народных забавах. Среди них: конкурсы на распиливание бревна, забивание гвоздей, закручивание болтов, мастер-классы по изобразительному искусству и аппликации.

Кроме того, на площадке работают народное караоке и зона интерактивных игр для детей. Ребята также могут присоединиться к различным соревнованиям: бегу в вёдрах, скачкам на надувных лошадях и прочим соревновательным играм.

Праздник стартовал в 12:00 и продлится до 14:00, после чего на площадке начнется концерт в честь выборов Президента России. Программу фестиваля ранее публиковал «Татар-информ».

Напомним, что 15 марта в Татарстане начали работу 65 территориальных и 2722 участковые избирательные комиссии, также открылись 45 временных избирательных участков.

Правом сделать свой выбор обладают почти 3 млн татарстанцев. Проведение выборов обеспечивают 22 тысячи членов избиркомов. На избирательных участках работают более 16 тыс. наблюдателей, в том числе иностранных.

Восьмые по счету выборы Президента Российской Федерации состоятся 15, 16 и 17 марта. В них участвуют четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).