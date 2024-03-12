Масленица, спектакли и концерты: в дни выборов в Зеленодольске пройдут массовые гуляния

В Зеленодольске в дни выборов Президента Российской Федерации будет организована насыщенная программа развлечений для жителей и гостей города.

Так, 17 марта в Зеленодольске в КСК «Авангард» пройдут народные гулянья «Масленица широкая». Праздник начнется в 10 часов и продолжится до 14 часов. На входе в парк «Авангард» будет работать площадка «Здравствуй, гость дорогой!». Здесь будут звучать задорные частушки, собираться хороводы. Помимо этого, все желающие смогут принять участие в народных играх и забавах.

На большой сцене артисты Зеленодольского музыкального театра откроют празднование Масленицы широкой театрализованным прологом. На сцене с тематическими концертными программами выступят творческие коллективы Зеленодольска и Республики Татарстан.

Также в «Авангарде» состоится городской фестиваль-конкурс «Семейный блин*ОК», мероприятие стартует в полдень.

В Центре культуры, искусства и народного творчества имени Горького в Зеленодольске гостей ждут на массовый праздник «Великая Масленица». Его время — с 10 до 14 часов.

С 11 до 14 часов в ДДК «Алые паруса» запланированы кукольный спектакль, игры-хороводы, концерт и конкурс «Семейный блин». Помимо этого, с 11 до 13 часов «Масленица 2024» пройдет во Дворце культуры в поселке Васильево.

Масленичные гулянья пройдут 17 марта и на острове Свияжск, о чем ранее сообщал «Татар-информ». В программе — костюмированное масленичное шествие, традиционные песни и хороводы, блины и оладушки, пестрая ярмарка, богатырские забавы, ремесленные и кулинарные мастер-классы, а также показательные мастер-классы в «Доме стекла».

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Зеленодольского района, в муниципальном районе свои двери откроют 95 избирательных участков — 38 в городе и 57 в районе. Один временный избирательный участок откроется в Зеленодольской центральной районной больнице для избирателей, находящихся на лечении. Избирательные участки будут работать с 8 утра до 20 часов.

Восьмые по счету выборы Президента Российской Федерации состоятся 15, 16 и 17 марта. До выборов допущены четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).