Машков на церемонии вручения «Золотой маски» поблагодарил защитников Родины

На XXXI церемонии вручения Российской национальной театральной премии «Золотая маска», проходящей в новом здании казанского театра Камала, народный артист России, председатель Союза театральных деятелей РФ, худрук театра Олега Табакова и театра «Современник» Владимир Машков поблагодарил «защитников Родины».

Театральный деятель выразил благодарность Республике Татарстан, Раису РТ Рустаму Минниханову и отдельно – «ребятам – защитникам нашей Родины, которые оберегают нас и дают нам возможность заниматься нашим любимым делом». «Аплодисменты защитникам Родины!» – добавил он.

Дни «Золотой маски» стартовали в Казани накануне. Впервые обширная образовательная программа для широкого круга посетителей предваряет церемонию вручения самой Российской национальной театральной премии «Золотая маска». Лауреатов назовут сегодня вечером в новом здании театра Камала. Это уникальный случай, поскольку обычно церемония награждения «Золотой маски» проходит в Москве, лишь однажды прежде за 31-летнюю историю премии она проводилась за ее пределами – в Санкт-Петербурге.