news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Культура 26 июня 2025 19:33

Машков на церемонии вручения «Золотой маски» поблагодарил защитников Родины

Читайте нас в
Телеграм

На XXXI церемонии вручения Российской национальной театральной премии «Золотая маска», проходящей в новом здании казанского театра Камала, народный артист России, председатель Союза театральных деятелей РФ, худрук театра Олега Табакова и театра «Современник» Владимир Машков поблагодарил «защитников Родины».

Театральный деятель выразил благодарность Республике Татарстан, Раису РТ Рустаму Минниханову и отдельно – «ребятам – защитникам нашей Родины, которые оберегают нас и дают нам возможность заниматься нашим любимым делом». «Аплодисменты защитникам Родины!» – добавил он.

Дни «Золотой маски» стартовали в Казани накануне. Впервые обширная образовательная программа для широкого круга посетителей предваряет церемонию вручения самой Российской национальной театральной премии «Золотая маска». Лауреатов назовут сегодня вечером в новом здании театра Камала. Это уникальный случай, поскольку обычно церемония награждения «Золотой маски» проходит в Москве, лишь однажды прежде за 31-летнюю историю премии она проводилась за ее пределами – в Санкт-Петербурге.

читайте также
Машков: Еще четыре региона готовы принять «Золотую маску» вслед за Татарстаном
#Золотая маска #владимир машков
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Угроза атаки БПЛА в Татарстане: В аэропорту Казани введен режим «Ковер»

Угроза атаки БПЛА в Татарстане: В аэропорту Казани введен режим «Ковер»

25 июня 2025
В казанском аэропорту вновь ввели ограничения на полеты

В казанском аэропорту вновь ввели ограничения на полеты

25 июня 2025