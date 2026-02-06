Маскировочные сети, аптечки и сладости: из Актаныша отправили помощь бойцам СВО

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

Волонтерское движение «Актаныш» отправило очередную партию гуманитарной помощи для бойцов, находящихся в зоне специальной военной операции. Подготовка груза ведется на базе Центра детского творчества с августа прошлого года.

Здесь на постоянной основе продолжается плетение маскировочных сетей, к этой работе активно подключаются добровольцы из сельских поселений района.

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

В этот раз основную часть гуманитарного груза составили прочные маскировочные сети. Кроме того, волонтеры сформировали аптечки с медикаментами, перевязочными материалами и средствами для оказания первой помощи.

Не забыли и о душевной поддержке: в посылки для военнослужащих положили чай, конфеты и чак-чак.

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

В погрузке гуманитарной помощи приняли участие учащиеся 11 класса Актанышской школы № 2, сотрудники Центра детского творчества, а также участницы «серебряного» волонтерского движения.

Собранный груз доставил в Набережные Челны водитель Ильсур Гильмутдинов для дальнейшей отправки.

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

8 февраля гуманитарная помощь будет направлена из Набережных Челнов адресатам – военнослужащим, выполняющим боевые задачи в зоне специальной военной операции.

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

В своем послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за вклад в поддержку СВО.

«Мы видим, как непростые времена сплотили наше общество. Татарстанцы по зову сердца оказывают поддержку нашим бойцам, их семьям, собирают гуманитарную помощь для фронта и подшефных городов – Лисичанска и Рубежного. Хочу поблагодарить всех за эту важную работу», – сказал он.

Фото предоставлено Лейсан Газизовой