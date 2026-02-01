Автомобиль для фронта: предприниматель Актанышского района поддержал бойца СВО

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

В Актанышском районе, в Бугадинском сельском поселении, объединяющем шесть сел, жители активно помогают мужчинам, участвующим в специальной военной операции.

Как сообщила глава сельского поселения Рания Ахметова, сельчане собирают денежные средства, теплые вещи, а женщины в сельских клубах заготавливают домашнюю лапшу для отправки в зону боевых действий.

Особую признательность жителей получил руководитель компании «Чишма» Ринат Сахабутдинов. На днях он оказал существенную поддержку односельчанину Ильнару Набиуллину, который вернулся в краткосрочный отпуск из зоны СВО. Военнослужащий проходит службу в составе 27-й дивизии. Предприниматель подарил бойцу автомобиль «Шевроле-Нива».

На этом автомобиле Ильнар Набиуллин отправился обратно к месту службы для выполнения своего воинского долга. Жители поселения выражают надежду и уверенность, что теперь дорога к части будет для него безопасной.

В сельском поселении отмечают, что гордятся тем, что рядом живут такие отзывчивые и щедрые люди.

Главное желание жителей – чтобы все земляки вернулись с войны живыми и здоровыми. Сельчане выражают искреннюю благодарность всем, кто не остается в стороне и оказывает помощь защитникам Отечества, желая мира, крепкого духа и спокойной жизни без потерь.