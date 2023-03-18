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Маскировка и защита от тепловизоров: швеи из Лаишева сшили 300 костюмов для бойцов
С октября прошлого года в цеху в городе Лаишево мастерицы сшили более 300 маскировочных костюмов. Идею швеям и закройщицам подсказал снайпер, который находится сейчас на передовой.
«Он приезжал в отпуск, обратился за помощью в пошиве костюма. Разрабатывали месяц. Потом пустили в производство, сначала мы шили белые маскировочные костюмы, их изготовили 265 штук. Теперь костюмы для разведки шьем, их мы отправили 46 штук», — рассказала «Татар-информу» волонтер Юлия Плескач.
Костюмы шьют жительницы Лаишева — 10 швей и две закройщицы. Такая одежда позволяет маскироваться под внешнюю среду и защититься от тепловизоров.
В костюме используется три вида тканей. Одно изделие, верхнюю часть, мастерица шьет пять дней. Подклад с защитой от тепловизоров — три штуки в неделю.
Участники спецоперации записали видеообращение швеям, один из них окончил школу №2 в Лаишеве. Бойцы поблагодарили мастериц: «Матери, сестры, бабушки, спасибо вам за то, что помогаете шить такие костюмы», — говорит боец на видео.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что жители Лаишевского района сплели 300 маскировочных сетей для участников спецоперации.
Фото, видео предоставлены Юлией Плескач.
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