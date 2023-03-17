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Жители Лаишевского района сплели 300 маскировочных сетей для участников СВО
Жители Лаишевского района Татарстана сплели 300 маскировочных сетей для бойцов, участвующих в специальной военной операции. Данная работа активно продолжается: на днях в селе Именьково был открыт еще один пункт по плетению сетей. Причем это первая точка, которая была открыта в районе в торжественной обстановке.
«Плетение организовали в сельском Доме культуры. Площадь зала примерно 200 квадратных метров. Организовал точку активист Тагир Галиев. Пока здесь одна стойка для плетения. В зависимости от волонтеров будут расширяться», — рассказала «Татар-информу» волонтер Юлия Плескач.
По словам собеседницы агентства, сети плетут пожилые сельчанки, помогают им школьники Чирповского поселения.
Несмотря на то что пункт открылся только вчера, работа идет полным ходом — мастерицы уже доплетают первую сеть. Сейчас в основном требуются ткани различных «летних» оттенков — зеленых и коричневых.
Мастерицы также шьют необходимое оснащение в городе Лаишево, деревне Дятлово, Столбищах, Совхозе 25 лет Октября, селе Пелево и других населенных пунктах.
Фото: пресс-служба Лаишевского района РТ.
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