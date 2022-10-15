Маск заявил, что Россия пытается «убить» спутниковый интернет Starlink на Украине

Американский миллиардер Илон Маск, руководитель корпораций Tesla и SpaceX, обвинил российских военных в попытках уничтожить спутниковую интернет-сеть Starlink на Украине.

«Starlink — единственная система связи, которая всё еще работает на фронте — все остальные мертвы. Россия активно пытается убить Starlink. Для его защиты SpaceX направил огромные ресурсы. Даже в этом случае Starlink всё еще может умереть», — написал самый богатый человек мира в своем Twitter’е.

Ранее Маск заявил, что его компания SpaceX больше не может оплачивать обслуживание системы Starlink на Украине. Он попросил Пентагон взять на себя покрытие этих расходов, сообщил телеканал CNN со ссылкой на соответствующие документы.

По словам бизнесмена, помимо предоставления терминалов приходится создавать, запускать и обновлять спутники, платить операторам связи и защищаться от кибератак, нести прочие расходы. Ежемесячные траты он оценил примерно в 20 млн долларов, тогда как сам запуск Starlink на Украине обошелся SpaceX в 80 млн.

Украине уже передано около 20 тыс. терминалов, причем власти страны просят о присылке новых. К концу года расходы на их обслуживание вырастут до 120 млн долларов, а в будущем году траты могут составить до 400 млн. При этом приблизительно 85% переданных украинской стороне терминалов были оплачены США и Польшей.

Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк пообещал найти решение для продолжения работы Starlink в стране. Власти Соединенных Штатов заверили, что Пентагон работает с союзниками и партнерами, чтобы обеспечить потребности украинской стороны в связи.