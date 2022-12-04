Маск запустил в Twitter опрос о помиловании Ассанжа и Сноудена

Владелец сети микроблогов Twitter — американский миллиардер Илон Маск поинтересовался у пользователей, необходимо ли помиловать основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа и бывшего сотрудника Агентства национальной безопасности США Эдварда Сноудена.

«Я не выражаю свое мнение, но обещал провести опрос. Стоит ли помиловать Ассанжа и Сноудена?» — написал он в своем Twitter’е.

К 10.54 4 декабря по московскому времени в голосовании приняли участие более 1,5 млн пользователей. Из них 79,2% поддержали идею помилования Ассанжа и Сноудена, а 20,8% выступили против.

Помиловать основателя WikiLeaks и экс-сотрудника АНБ могут власти Соединенных Штатов. Джулиану Ассанжу в США грозит суд за публикацию секретных данных о войнах в Ираке и Афганистане. С 2012 по 2019 год он укрывался в эквадорском посольстве в Лондоне, но позднее Эквадор отказал ему в убежище. Теперь активист находится в британской тюрьме, его адвокаты оспаривают решение об экстрадиции.

Эдвард Сноуден обвиняется в шпионаже и похищении государственной собственности. После раскрытия в 2013 году информации о способах слежки американских спецслужб за гражданами и прослушке телефонов мировых лидеров он бежал в Гонконг, а затем в Россию. На днях бывший американский разведчик принял присягу на российское гражданство.