Сноуден принял присягу на российское гражданство

Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден уже принял присягу и получил паспорт гражданина России, сообщил его адвокат Анатолий Кучерена. Супруга Сноудена, по его словам, находится в стадии подачи заявления на получение гражданства.

Кучерена добавил, что со своим подзащитным он виделся накануне, у Сноудена «все хорошо», передает РИА Новости.

Напомним, российское гражданство Сноудену Президент России Владимир Путин предоставил своим указом в сентябре. Известность экс-сотрудник спецслужб США получил после того, как в июне 2013 года инициировал крупный международный скандал, передав газетам Washington Post и Guardian некоторые секретные материалы о слежке американских спецслужб за главами государств и гражданами по всему миру. Сноуден живет в России уже девять лет.