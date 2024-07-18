Маск высмеял обвинения Байдена в попытках купить выборы

Американский бизнесмен Илон Маск высмеял Президента США Джо Байдена, обвинившего его и «богатых друзей» в попытках купить результаты предстоящих выборов. Ответ на критику он опубликовал в соцсети Х.

«Я живу в его голове (Джо Байдена — прим. Т-и) совершенно бесплатно», — написал Маск.

Ранее Байден заявил, что его утомили попытки Маска и «его богатеньких друзей» повлиять на ход кампании. Свои выпады в соцсети Х он сопроводил ссылками на сайт, где собирались пожертвования в пользу Демократической партии Соединенных Штатов. Среди фото на этом сайте можно увидеть изображения Илона Маска и Дональда Трампа, второго кандидата в президенты.