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Маск высмеял обвинения Байдена в попытках купить выборы
Американский бизнесмен Илон Маск высмеял Президента США Джо Байдена, обвинившего его и «богатых друзей» в попытках купить результаты предстоящих выборов. Ответ на критику он опубликовал в соцсети Х.
«Я живу в его голове (Джо Байдена — прим. Т-и) совершенно бесплатно», — написал Маск.
Ранее Байден заявил, что его утомили попытки Маска и «его богатеньких друзей» повлиять на ход кампании. Свои выпады в соцсети Х он сопроводил ссылками на сайт, где собирались пожертвования в пользу Демократической партии Соединенных Штатов. Среди фото на этом сайте можно увидеть изображения Илона Маска и Дональда Трампа, второго кандидата в президенты.
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