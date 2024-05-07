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Маск составил рецепт катастрофы для США
Массовая нелегальная иммиграция в США стала серьезной проблемой для Вашингтона. Таким мнением во время конференции в Институте Майкла Милкена поделился миллиардер, владелец соцсети Х Илон Маск.
«Иммиграция огромного числа непроверенных людей — это рецепт катастрофы», — подчеркнул он.
По мнению Маска, Штатам необходимо обезопасить свою южную границу за счет повышения темпов легальной иммиграции и ужесточения контроля за ней. В настоящее время переход через эту границу слишком прост.
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