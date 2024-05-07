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Политика 7 мая 2024 09:24

Маск составил рецепт катастрофы для США

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Массовая нелегальная иммиграция в США стала серьезной проблемой для Вашингтона. Таким мнением во время конференции в Институте Майкла Милкена поделился миллиардер, владелец соцсети Х Илон Маск.

«Иммиграция огромного числа непроверенных людей — это рецепт катастрофы», — подчеркнул он.

По мнению Маска, Штатам необходимо обезопасить свою южную границу за счет повышения темпов легальной иммиграции и ужесточения контроля за ней. В настоящее время переход через эту границу слишком прост.

#США #Илон Маск
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