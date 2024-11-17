Маск о рождаемости в странах ЕС: Европа умирает

Европа умирает. Об этом написал бизнесмен из США Илон Маск, комментируя статистику о рождаемости в странах ЕС.

Напомним, недавно в соцсети Х появился пост с демографическими показателями в пяти европейских странах. Так, в Испании он равняется 1,16, в Италии — 1,24, в Польше — 1,29. В Германии – 1,46, а во Франции - 1,79.

«Европа умирает», — приводит комментарий Маска под постом РИА «Новости».

Ранее зарубежные СМИ сообщали, что Маск одержим проблемой низкой рождаемости и готов помочь с зачатием детей даже малознакомым людям. У самого бизнесмена есть 4-летний и 2-летний сыновья, а также 3-летняя дочь от бывшей девушка певица Граймс. Также у основателя Tesla еще девять детей от двух других женщин: шесть – от первой жены Джастины Уилсон. И трое малышей от руководителя Neuralink Шивоны Зилиса.

До этого стало известно, что Маск ищет жилье для своих детей и их матерей в престижном районе Лос-Анджелеса.