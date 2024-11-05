СМИ: Маск ищет жилье для своих детей и их матерей в престижном районе Лос-Анджелеса

Бизнесмен из США Илон Маск и его бывшая девушка певица Граймс ищут жилье для детей предпринимателя и их матерей. Поиски они ведут в престижном районе Лос-Анджелеса Бель-Эйр, пишет журнал People.

Как сообщил изданию источник, на поиски Маск с Граймс отправились недавно. Причем жилье ищут такое, которое можно разделить не только с их тремя детьми, но и с другими детьми Маска и их матерями, говорится в материале.

Напомним, у Маска и Граймс есть 4-летний и 2-летний сыновья, а также 3-летняя дочь.

Также у Маска еще девять детей от двух других женщин: шесть – от первой жены Джастины Уилсон. И трое малышей от руководителя Neuralink Шивоны Зилиса.

Причем ранее то же издание сообщало, что Маск не планирует передавать своим детям контроль над его компаниями.

«Я определенно не из тех, кто автоматически раздает своим детям акции компаний», — сказал Маск.