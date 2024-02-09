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Маск согласился с Путиным, что использование доллара как оружие является глупым шагом США
Американский миллиардер, предприниматель Илон Маск согласился с утверждением Президента России Владимира Путина во время интервью Такеру Карлсону о том, что США совершили грубейшую стратегическую ошибку используя доллар в качестве инструменты во внешнеполитической борьбе. Об этом он написал на своей странице в X (бывшая соцсеть Twitter).
Бизнесмен отметил, что американское руководство переусердствовало, превращая доллар в оружие.
«Это был глупый шаг», — резюмировал Маск.
Ранее в беседе с американским журналистом, который приехал в Россию специально для того, чтобы провести интервью с российским лидером, Путин назвал «полной дурью» решение Соединенных Штатов ограничить расчеты в долларах.
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