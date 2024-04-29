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Маск про продолжение США поддерживать Киев: Это безумие
Американский предприниматель Илон Маск назвал безумием решение США продолжать поддерживать Украину, пишет РИА Новости.
В своих соцсетях Маск подчеркнул, что такая мера со стороны власти Штатов является огромной ошибкой и рискует привести к тому, что конфликт никогда не закончится.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев обсуждает с Америкой планы о поддержке Киева вплоть до 2035 года. Причем помощь будут оказывать не только в производстве оружия, но и в политической сфере.
До этого американский бизнесмен Дэвид Сакс тоже обратил внимание на пост украинского лидера. Он написал, что пакет помощи в размере 61 млрд долларов – это лишь начало, причем следующие два президента США не смогут изменить этот курс.
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