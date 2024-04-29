Маск про продолжение США поддерживать Киев: Это безумие

Американский предприниматель Илон Маск назвал безумием решение США продолжать поддерживать Украину, пишет РИА Новости.

В своих соцсетях Маск подчеркнул, что такая мера со стороны власти Штатов является огромной ошибкой и рискует привести к тому, что конфликт никогда не закончится.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев обсуждает с Америкой планы о поддержке Киева вплоть до 2035 года. Причем помощь будут оказывать не только в производстве оружия, но и в политической сфере.

До этого американский бизнесмен Дэвид Сакс тоже обратил внимание на пост украинского лидера. Он написал, что пакет помощи в размере 61 млрд долларов – это лишь начало, причем следующие два президента США не смогут изменить этот курс.