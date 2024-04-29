Зеленский: Украина и США ведут переговоры насчет поддержки на 10 лет вперед

Украина и США, продолжая сотрудничать в вопросах безопасности, обсуждают объем военной, финансовой и другой поддержки Киеву в ближайшие 10 лет. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По словам украинского лидера, стороны уже работают над конкретным текстом в соглашении о сотрудничестве между странами, обсуждают конкретные основы безопасности Украины, а также фиксируют конкретные уровни поддержки – вплоть до 2035 года. Поддержка коснется как военной, так и политической сфер, а еще и совместного производства оружия, цитирует опубликованный текст Зеленского в Телеграмме ТАСС.

Как сказал президент Украины, Киев стремится к тому, чтобы сделать соглашение с США «наиболее сильным» из всех ранее заключенных украинской стороной со своими союзниками.

Напомним, страны G7 ранее на саммите НАТО анонсировали, что заключат с Украиной соглашения о гарантиях безопасности. Такие договоры Киевом уже были подписаны с Великобританией, Германией, Данией, Италией, Канадой, Латвией, Нидерландами, Финляндией и Францией. По документам, поддержку эти государства также будут оказывать Украине ближайшие 10 лет. Причем, как сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в этих соглашениях нет речи о «гарантиях», а союзники лишь продолжают делать то, что уже делают, но ничего сверх этого не обещают.