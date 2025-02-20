Маск призвал свести с орбиты МКС

Американский бизнесмен и инженер Илон Маск

Фото: The Royal Society

Международную космическую станцию пора свести с орбиты, она выполнила свою задачу. Об этом заявил основатель корпорации SpaceX – американский миллиардер Илон Маск в принадлежащей ему социальной сети X (прежде Twitter).

«Пришло время начать подготовку к сведению с орбиты @Space_Station. Она выполнила свою задачу», – написал предприниматель.

По мнению Маска, на данный момент МКС приносит очень мало пользы. «Давайте отправимся на Марс», – призвал он.

Бизнесмен уже долгие годы занимается подготовкой космической экспедиции на Марс.