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Маск призвал Соединенные Штаты отправить астронавтов на Марс
Соединенным Штатам следует отправить астронавтов на Марс и тем самым достичь еще больших высот. Об этом заявил американский миллиардер Илон Маск на своей странице в принадлежащей ему социальной сети X (прежде Twitter).
«В конечном счете каждый, кто хочет стать космическим путешественником и помочь построить новую цивилизацию на Марсе, должен иметь такую возможность. Это вдохновляющее будущее!» — подчеркнул владелец компании SpaceX.
Таким образом Маск прокомментировал пост NASA о 55-летии высадки американцев на Луну. Шестнадцатого июля 1969 года к естественному спутнику Земли стартовал космический корабль «Аполлон-11», а 20 июля Нил Армстронг и Эдвин Олдрин ступили на лунную поверхность.
В начале июня корпорация SpaceX отчиталась об успешном приводнении прототипа корабля Starship. Предполагается, что этот многоразовый корабль будет использоваться для доставки грузов и астронавтов на околоземную орбиту, в перспективе — и на Луну и Марс.
При этом в начале июля Илон Маск опроверг информацию газеты The New York Times о том, что он поручил сотрудникам SpaceX разработать план города на Марсе. По его словам, он всегда подчеркивал необходимость «в первую очередь сосредоточиться на том, чтобы добраться» до соседней планеты.
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