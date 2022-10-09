Маск предупредил о стремительно растущей угрозе ядерной войны

Над миром все более нависает угроза ядерной войны. Таким мнением в соцсетях поделился американский предприниматель, основатель Tesla и SpaceX Илон Маск.

«Вероятность ядерной войны стремительно растет», — заявил он.

Ранее Маск высказывался о конфликте на Украине, в том числе представил план по его разрешению. Так, уверен он, Крым необходимо оставить за Россией, а в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях повторно провести референдумы. На событии при этом должны присутствовать наблюдатели от ООН.

Позже он отметил, что не все территории Украины хотят быть ее частью. Некоторые восточные регионы, где большую часть населения составляют русские, «предпочитают Россию». В такой ситуации важно поддержать мнение жителей территорий.