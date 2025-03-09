Маск предложил один способ решить конфликт на Украине

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что решить конфликт на Украине поможет введение санкций против самых крупных украинских олигархов. Так, ограничения должны коснуться украинцев, которые владеют особняками в Монако, написал он в соцсетях.

«Наложите санкции на 10 крупнейших украинских олигархов, особенно на тех, у кого есть особняки в Монако, и это немедленно прекратится. Вот ключ к разгадке», – написал Маск (перевод по РИА «Новости»).

Ранее президент США Дональд Трамп выступил в Белом доме. В своей речи он заявил, что с Россией легче иметь дело, чем с Киевом, хотя все карты на руках у Москвы. Более того, дела с РФ идут очень хорошо, заверил американский лидер. А вот у Украины нет козырей, чтобы решить кризис в свою пользу. Подробнее – в материале «Татар-информа».