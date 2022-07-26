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Ру Тат
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Технологии
26 июля 2022  21:03

Маск пожелал России «счастливого пути» после раскрытия планов выйти из проекта МКС

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Американский бизнесмен Илон Маск, владелец компании SpaceX, отреагировал на решение России выйти из проекта Международной космической станции фразой «Счастливого пути».

«Bon voyage», — написал миллиардер по-французски в своем Twitter’е в ответ на статью профильного издания Space.com, посвященную теме ухода РФ из проекта МКС. 

При этом пожелание предпринимателя и инженера позволяет двоякое толкование: оно может быть как искренним, так и ироничным.

Ранее глава госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов сообщил Президенту РФ Владимиру Путину, что Россия выйдет из проекта Международной космической станции после 2024 года.

Позднее руководитель управления по аэронавтике и исследованию космического пространства МКС в составе американского Национального аэрокосмического агентства (NASA) Робин Гейтенс заявила, что российская сторона не направляла официальное уведомление о намерении выйти из проекта Международной космической станции.

#илон маск #международная космическая станция #NASA
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