Маск пожелал России «счастливого пути» после раскрытия планов выйти из проекта МКС

Американский бизнесмен Илон Маск, владелец компании SpaceX, отреагировал на решение России выйти из проекта Международной космической станции фразой «Счастливого пути».

«Bon voyage», — написал миллиардер по-французски в своем Twitter’е в ответ на статью профильного издания Space.com, посвященную теме ухода РФ из проекта МКС.

При этом пожелание предпринимателя и инженера позволяет двоякое толкование: оно может быть как искренним, так и ироничным.

Ранее глава госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов сообщил Президенту РФ Владимиру Путину, что Россия выйдет из проекта Международной космической станции после 2024 года.

Позднее руководитель управления по аэронавтике и исследованию космического пространства МКС в составе американского Национального аэрокосмического агентства (NASA) Робин Гейтенс заявила, что российская сторона не направляла официальное уведомление о намерении выйти из проекта Международной космической станции.