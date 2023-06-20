Маск поддержал статью инвестора Сакса с критикой политики США на Украине

Основатель корпораций SpaceX и Tesla Илон Маск словами «хорошо сказано» отреагировал на статью американского экономиста Дэвида Сакса «Неудачное контрнаступление и мир, который мог бы быть», содержащую критику действий Соединенных Штатов и других стран Запада на Украине.

Статья Сакса опубликована в социальной сети Twitter, владельцем которой в прошлом году стал Маск. Инвестор уверен, что украинское контрнаступление не достигнет «ни одной из первоначально заявленных целей». При этом он допускает, что РФ может установить контроль над большими, чем сейчас, территориями и выиграть в вооруженном противостоянии.

Кроме того, Дэвид Сакс предположил, что в начале широкомасштабного конфликта мирное соглашение было достижимо, сославшись на переговоры, которые велись в Стамбуле весной 2022 года.

Экономист также вспомнил войну в Афганистане, которая велась двадцать лет и закончилась выводом американских войск и крушением правительства в Кабуле. В связи с этим он задался вопросом, как долго Президент США Джо Байден сможет продолжать свою «прокси-войну».

В октябре прошлого года Илон Маск назвал маловероятной победу Украины над Россией в случае начала тотальной войны. При этом в апреле текущего года миллиардер в полемике с американским писателем-фантастом Стивеном Кингом заметил, что передал Украине 100 млн долларов.