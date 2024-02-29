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Политика 29 февраля 2024 20:46

Глава Пентагона считает, что при поражении Украины НАТО вступит в войну с Россией

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Если Украина проиграет, НАТО вступит в военное противостояние с Россией, заявил сегодня глава Пентагона Ллойд Остин.

«Откровенно говоря, если Украина падет, я действительно считаю, что НАТО вступит в борьбу с Россией», — цитирует его выступление на слушаниях в палате представителей РИА Новости.

Глава Минобороны США заявил, что очень встревожен новостями об успехах и продвижении Вооруженных Сил России в зоне СВО.

#Украина #НАТО
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