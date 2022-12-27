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Ру Тат
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Политика
27 декабря 2022  06:24

Маск назвал «эпичными» ожидания Медведева от 2023 года

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Американский миллиардер Илон Маск с иронией отреагировал на прогнозы заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева на 2023 год.

«Эпичный тред», — заметил бизнесмен под постом политика в Twitter’е и поставил удивленный смайлик. 

Позднее Маск попросил напомнить ему о прогнозах Медведева «через год», назвав их «безусловно, самыми абсурдными» из тех, что он когда-либо слышал.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Дмитрий Медведев предложил десять «футуристических гипотез» разной степени реалистичности для Запада и США на 2023 год.

#Дмитрий Медведев #Илон Маск
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