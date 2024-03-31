Маск допустил потерю Украиной Одессы и выхода к Черному морю

Американский бизнесмен и инженер Илон Маск

Фото: The Royal Society

Американский миллиардер Илон Маск рекомендовал завершить вооруженное противостояние на Украине путем переговоров. В противном случае, по его мнению, Киев может потерять Одессу и выход к Черному морю. Предприниматель написал об этом в принадлежащей ему социальной сети X (прежде Twitter).

«Нет никаких шансов на то, что Россия захватит всю Украину, потому что местное сопротивление на западе будет крайне сильным, но Россия, безусловно, получит больше земель, чем она имеет сейчас», — выразил уверенность Маск.

Соответственно, по словам предпринимателя, чем дольше будет продолжаться конфликт, тем большей территорий займет РФ, пока не дойдет до такой труднопреодолимой преграды, как Днепр.

«Если война продлится достаточно долго, падет и Одесса. На мой взгляд, главный вопрос заключается в том, лишится ли Украина всего доступа к Черному морю или нет. Я бы посоветовал урегулировать ситуацию путем переговоров до того, как это произойдет», — заметил он.

Кроме того, Маск счел, что неудачное прошлогоднее контрнаступление обернулось для Украины «трагической тратой жизней» из-за отсутствия превосходства в бронетехнике и авиации.

«Любой дурак мог это предсказать», — добавил он. И уточнил, что год назад предлагал украинским войскам укрепиться и сосредоточиться на обороне, хотя и в этом случае было бы «трудно удерживать земли, которые не имеют сильных естественных барьеров».

Ранее, в феврале, Илон Маск согласился с мнением пользователя X, что Россия сможет удержать Крым и Донбасс, даже если Украина получит новый пакет американской помощи на 61 млрд долларов, который застрял в Конгрессе США с осени 2023 года.