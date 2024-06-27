Обстрелянные в зоне СВО волонтеры из Челнов продолжат свою гуманитарную миссию

Волонтеры из Набережных Челнов, которых несколько дней назад обстреляли в зоне СВО, продолжат свою гуманитарную миссию несмотря на произошедшее. После небольшого отдыха они снова отправятся на Лисичанское направление, чтобы помочь мирным жителям всем необходимым.

Фото: предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

«Автомобиль есть. У нас всего хватает. Мы, слава богу, обеспечены максимально всем необходимым, на работе это никак не скажется. Все работает в штатном режиме. Ребята сейчас едут в отпуск, немного отдохнут», – рассказал волонтер Рустам Гатин.

Напомним, челнинских волонтеров, которые везли гуманитарный груз жителям городов Новодружеска и Приволье Луганской народной республики (ЛНР), атаковал вражеский дрон. Он сбросил снаряд на УАЗ, из-за чего на крыше машины образовалась огромная дыра, разбились стекла и повредились канистры с едой.

Сами же волонтеры не пострадали. Спасло их то, что автомобиль был укрыт фанерой и маскировочной сетью. Это первое нападение неонацистов на челнинскую группу волонтеров. Власти Набережных Челнов, узнав о ситуации, приняли решение оказать всю необходимую помощь активистам.

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Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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Материал подготовлен при участии Эльмиры Гайнутдиновой