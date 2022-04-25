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Спорт
25 апреля 2022  12:26
Артур Халилуллов

Марта Мартьянова завоевала серебро на чемпионате России по фехтованию

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Олимпийская чемпионка по фехтованию Марта Мартьянова из Казани завоевала серебряные медали чемпионата России в рапире.

В финальном поединке Мартьянова уступила спортсменке из Москвы Светлане Трипапиной (13:14).

Напомним, в Токио Мартьянова в составе сборной России завоевала золотую медаль Олимпийских Игр в командном турнире рапиристок. В финале наши рапиристки победили французскую сборную (45:43).

Позже казанская фехтовальщица была признана спортсменом года в Татарстане среди женщин и вышла замуж за тренера по фехтованию Евгения Ломтева.

#марта мартьянова #фехтование #олимпиада в токио
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