Марта Мартьянова и Максим Михайлов признаны спортсменами 2021 года в Татарстане

Олимпийская чемпионка по фехтованию Марта Мартьянова признана лучшим спортсменом года в Татарстане среди женщин. Аналогичной награды среди мужчин удостоился волейболист сборной России и казанского «Зенита» Максим Михайлов. Об этом сообщает корреспондент ИА «Татар-информ» с ежегодного награждения спортсменов Министерством спорта Татарстана.

Напомним, сборная России по фехтованию победила в командных соревнованиях Олимпийских игр в рапире, одолев в финальном раунде французскую команду. Марта Мартьянова сражалась с травмированной ногой и покинула церемонию награждения на инвалидной коляске.

Максим Михайлов завоевал серебряные медали Олимпийских игр в составе сборной России по волейболу. Игрок казанского «Зенита» стал лучшим бомбардиров национальной команды в олимпийском турнире в Токио. Также отметим, что Максим Михайлов был знаменосцем на церемонии открытия Игр.

Также отметим, что лучшей спортивной команда Татарстана в уходящем году признан ватерпольный казанский клуб «Синтез».

Кроме того, фотокорреспондент ИА «Татар-информ» Салават Камалетдинов победил в номинации лучший спортивный репортаж.