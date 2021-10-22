Уроженка Казани, Олимпийская чемпионка по фехтованию Марта Мартьянова номинирована на премию «Женщина года» журнала «Гламур» в номинации «Спортсменка года».

В визитке спортсменки приводится ситуация с финала Олимпийских Игр в Токио, когда Мартьянова упала и подвернула ногу, но продолжила борьбу за победу.

«Отказаться от участия не смогла — команду наших рапиристок могли дисквалифицировать. Мартьянова продолжила выступать, сделав обезболивающий укол, и победила французскую спортсменку. В итоге наша команда выиграла золото», — пишут составители журнала.

Среди других спортсменок, участвующих в голосовании, — художественные гимнастки Дина и Арина Аверины, синхронистки Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко, стрелок Виталина Бацарашкина, фигуристка Анна Щербакова, дзюдоистка Мадина Таймазова.

К слову, в номинации «Автор года» в списке указана и писательница Гузель Яхина, выпустившая в 2021-м новый роман «Эшелон на Самарканд», а до этого ставшие популярными книги «Дети мои», «Зулейха открывает глаза». По последнему роману в прошлом году был снят многосерийный фильм с Чулпан Хаматовой в главной роли, которая также указана в списке номинантов на премию «Женщина года» в категории «Актриса года».