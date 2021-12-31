Маршруты электричек Казань – Паратск и Бирюли – Паратск сократятся до станции Васильево

Маршруты следования пригородных поездов сообщением Казань – Паратск и Бирюли – Паратск с 1 января сократятся до станции Васильево, сообщает пресс-служба компании «Содружество».

Пригородный поезд №6321 Казань – Паратск начнет следовать сообщением Васильево – Паратск. «Он отправится со станции Васильево в 6.40 и прибудет на станцию Паратск в 7.02», – отметили в пресс-службе.

Электричка №6481 Бирюли – Паратск будет курсировать сообщением Бирюли – Васильево. Поезд отправится со станции Бирюли в 19.23 и приедет в Васильево в 20.50.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что порядок движения пригородного поезда № 6357 сообщением Казань – Канаш изменится с 1 января по техническим причинам.